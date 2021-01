Milan, ecco quando Mandzukic potrà scendere in campo

Mario Mandzukic è il nuovo acquisto del Milan in questa sessione invernale di mercato. L'ex Juventus però non potrà mettersi subito a dispizione di mister Pioli. Come riporta Sky Sport infatti il croato avrà bisogno almeno di quindici giorni per rimettersi in forma vista l'inattività negli ultimi mesi. Intanto si attende la firma sul contratto prevista per la giornata di domani.

