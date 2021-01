Lazio, il film del derby: "Mettetevi comodi, preparate i pop-corn" - VIDEO

Sono passati tre giorni ma l'euforia e la felicità per il derby vinto dalla Lazio sono più presenti che mai. Una stracittadina dominata dalla squadra di Inzaghi che ha inflitto alla Roma un netto 3-0 firmato da Immobile e dalla doppietta di Luis Alberto. Mia una reazione da parte dei giallorossi che non hanno potuto far altro che incassare la sconfitta. La società ha raccolto i momenti più importanti del match in un unico video con scritto: "Mettetevi comodi. Preparate i pop-corn. Buona visione".

