Lazio, sfida alla PlayStation tra Milinkovic e Briga: e lo sfottò alla Roma... - FOTO

Serata in reciproca compagnia per Milinkovic-Savic e Briga. La fede laziale del cantante romano non è un mistero così come l'amicizia con i calciatori biancocelesti. Tra questi anche il serbo con il quale si è sfidato a suon di Italia - Serbia alla PlayStation. Non poteva mancare poi, a due giorni dalla vittoria della Lazio nel derby, la foto a ricordare il risultato della stracittadina. Di seguito gli scatti postati sul profilo Instagram del cantante.