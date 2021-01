TNT Sports Brasile lancia il sondaggio: "Cosa faresti nella tua carriera?". E la Lazio...

Direttamente dal Brasile il sito TNT Sports ha lanciato un sondaggio molto carino in cui si parla anche di Lazio. La domanda, rivolta ai followers di Twitter, è: "Cosa faresti nella tua carriera?" e le opzioni di risposta sono quattro: "Titolare nella squadra del cuore", "Riserva nel Barcellona con uno stipendio molto alto ma perdendo due Champions", "Stella della squadra nella Lazio e convocato in Nazionale" oppure "Titolare assoluto in China con un ingaggio stellare ma senza la convocazione in Nazionale". Incredibilmente in tantissimi hanno risposto che preferirebbero essere le punte di diamante di una squadra come la Lazio e indossare la maglia del Brasile piuttosto che ricevere salari altissimi o andare inT squadre più blasonate.

E aí, o que você faria na sua carreira? pic.twitter.com/CnAHtmz4yj — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) January 28, 2021

