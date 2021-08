Tokyo 2020, Italia da record: Busà batte Aghayev e porta l'oro nel karate

L'Italia non ha intenzione di smettere di arricchire il proprio medagliere nelle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurro Luigi Busà ha conquistato l'oro nel karate categoria -75 kg del kumitè maschile. Il siciliano ha battuto l'azero Rafael Aghayev, che vanta cinque titoli mondiali e 12 titoli europei. Per l'Italia si tratta della nona medaglia d'oro nell'attuale edizione dei Giochi Olimpici. In generale, invece, quella di Busà è la 37esima medaglia, record assoluto nella storia delle Olimpiadi per gli azzurri.

Calciomercato Lazio, Armini verso il Piacenza: le ultime

Messi, le reazioni dei tifosi del Barcellona dopo l'addio - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE