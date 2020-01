Torino, De Silvestri: "Contento che la Lazio vada bene. Sul compleanno..."

Il Torino sbanca l'Olimpico e la Lazio, vincente a Brescia, allunga di tre punti sulla Roma. Una domenica sicuramente felice per Lorenzo De Silvestri, difensore granata ed ex biancoceleste, che in mixed zone ha avuto un pensiero per il club in cui è cresciuto: "Sono purtroppo tanti anni che sono lontano da Roma però mi fa sempre piacere che la Lazio vada bene. Ha vinto la Supercoppa poi tra un po’ è anche il compleanno quindi faccio i migliori auguri. Sono contento se la Lazio fa bene".

