Torino - Lazio, le quote del match: biancocelesti favoriti

Archiviato il pareggio interno contro il Cagliari, c'è già una nuova sfida alle porte per la Lazio. Giovedì ore 18:30, gli uomini di Sarri volano in Piemonte per affrontare il Torino reduce da due successi consecutivi senza subire reti. I biancocelesti, invece, non vincono da tre partite e la gara contro i granata può essere l'occasione giusta per tornare ai tre punti. La vittoria di Immobile e compagni sul campo del Toro quota 2,20, i granata a 3,25 e il pareggio a 3,40. Dunque biancocelesti favoriti in questo turno infrasettimanale. Entrambe le squadre andranno a segno? Il segno Gol paga 1,50 la posta mentre l'Over 2.5 a 1,65.