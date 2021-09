Torino - Lazio, Sanabria: "Reina mi ha negato la gioia del gol, peccato"

Il primo tempo tra Lazio e Torino è finito senza gol, ma le due squadre hanno provato a sbloccarla. Una delle azioni più pericolose per i granata è stata quella di Sanabria, che non ha saputo finalizzare il cross di Aina per via di un ottimo Reina. Ai microfoni di Sky Sport l'attaccante ha detto: "La parata di Reina? Aina aveva fatto una grande giocata, peccato che ho colpito centralmente. Dobbiamo approfittare delle occasioni che creiamo. Serve essere più lucidi davanti, in difesa stiamo facendo bene. Bisogna continuare così".