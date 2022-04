Torino, Vojvoda non ci sta: "Dovevamo chiudere prima la gara"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un punto ciascuno quello rimediato allo stadio Olimpico da Lazio e Torino. La compagine di Sarri e quella di Juric si sono date battaglia fino all'ultimo e la rete di Immobile in pieno recupero ha beffato i granata proiettati verso una vittoria. Queste le parole di Mergim Vojvoda ai microfoni di Torino Channel: "Peccato per il gol allo scadere, c’è un po’ di tristezza. Abbiamo creato tante occasioni, forse dovevamo chiuderla prima con il secondo gol. Dispiace parecchio. Oggi potevo segnare anche io, non sono riuscito, non mi aspettavo quella palla. Dobbiamo lavorare su questo, sul chiudere la partita prima. Sono triste per la mancata vittoria, ma speriamo di poter vincere per i tifosi la prossima gara".