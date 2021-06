Turchia - Italia, le wags laziali all'Olimpico per sostenere Immobile e Acerbi - FOTO

Sta per cominciare il viaggio dell'Italia in questo Europeo, si parte dal match dei gironi contro la Turchia. Azzurri che giocano allo Stadio Olimpico, impianto casalingo per Ciro Immobile e Francesco Acerbi anche nel corso della stagione. Jessica e Claudia, rispettive compagne dei due calciatori della Lazio impegnati stasera con la Nazionale, sono sugli spalti per fare il tifo e supportare i loro uomini biancocelesti, e hanno pubblicato sui social alcune foto del prepartita.