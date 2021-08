Twente - Lazio, biancocelesti di nuovo davanti al pubblico: ultimi precedenti

Il Covid-19 nell'ultimo anno e mezzo ha tolto al calcio l'aspetto più bello, l'entusiasmo dei tifosi. Lo scorso campionato è stato quasi integralmente disputato a porte chiuse e gli ultimi ricordi di Lazio davanti a un Olimpico festante risalgono alla vittoria per 2-0 sul Bologna del 29 febbraio 2020. Quel giorno i biancocelesti conquistarono la testa della classifica (20 anni dopo l'ultima volta nel girone di ritorno), al culmine di un cammino interrotto dalla pandemia.

PRECEDENTI RECENTI - A Enschede la squadra di Sarri ha giocato davanti a una buona cornice di pubblico e, anche se il tifo era tutto per i padroni di casa, il rumore di sottofondo ha provocato emozioni. Un assaggio di quanto si vedrà all'inizio della prossima Serie A, dove in zona bianca è permesso il 50% effettivo della capienza. Nell'ultima stagione (la 2020-21) la Lazio ha giocato cinque volte davanti al pubblico: Lazio-Inter, Sampdoria-Lazio, Lazio -Borussia Dortmund, Lazio-Bologna e Zenit - Lazio. Nei primi quattro casi però i tifosi erano soltanto mille, soltanto a San Pietroburgo in Champions League la capienza di un terzo ha permesso l'ingresso a 16 mila persone. Niente a che vedere con la stadio Olimpico ammirato fino al 29 febbraio 2020, capace di spingere i biancocelesti a lottare per lo Scudetto, battendo in rimonta Juventus e Inter, le due dirette concorrenti.

TWENTE - LAZIO, IL PEZZO PARTITA

TWENTE - LAZIO, LE PAROLE DI LEIVA

TORNA ALLA HOME PAGE DEL SITO