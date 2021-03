Udinese, il presidente Pozzo: “L’obiettivo è entrare nelle prime dieci”

Intervenuto ai microfoni della tv ufficiale del club, il presidente dell'Udinese Giampaolo Pozzo ha fatto il punto sulla sua squadra che domenica prossima affronterà la Lazio nella ventottesima giornata di Serie A. Tra obiettivi di classifica è possibile rientro dei tifosi allo stadio, queste le parole del numero uno bianconero: "Noi come società, puntiamo ad arrivare tra i primi dieci, nonostante i risultati negli ultimi tempi non siano stati corrispondenti ai nostri programmi. Questo è l'obiettivo della società. Abbiamo avuto tante vicissitudini, negli ultimi due anni abbiamo cercato di fare di più e abbiamo effettivamente investito di più. I risultati non sono stati eclatanti, ma quest'anno con la pandemia e le conseguenze, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Ma il nostro obiettivo non è la salvezza. Siamo qui non per soffrire ma per divertirci assieme ai tifosi. Se non ci siamo riusciti negli ultimi anni, ci sono diverse cause, anche gli errori, a volte non siamo stati abbastanza bravi".



RIENTRO DEI TIFOSI ALLO STADIO - "La cosa che mi preoccupa di più", dice ancora Pozzo, "il fatto di continuare senza pubblico è che questo crei una disaffezione, e si rischia di perdere il pubblico che si era consolidato negli anni e che è essenziale per la squadra. Il pubblico rappresenta tutto. Infatti io non mi abituo a questo. Ma è chiaro che dopo un po' una cambia abitudini e non continui più con il calcio. Credo che 10mila persone possano entrare in assoluta sicurezza, ma c'è sempre il problema burocratico. Tra due mesi il campionato finisce, non se so ce la facciamo, ma chi di dovere dovrebbe intervenire per garantire una minima presenza".

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SU MESSIAS

LAZIO, IL RINNOVO DI ANDREAS PEREIRA: LA SITUAZIONE

TORNA ALLA HOME