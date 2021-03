Calciomercato Lazio, si valuta il riscatto di Andreas Pereira. Ma a due condizioni...

I titolarissimi faticano, spazio alle seconde linee. Le riserve non deludono in casa Lazio e spesso sono in grado di fare la differenza. Come accaduto contro il Crotone: il gol decisivo, quello che ha portato tre punti ai biancocelesti, l'ha siglato Felipe Caicedo, che solo qualche minuto prima aveva fatto il proprio ingresso in campo. E un altro subentrato avrebbe potuto mettere la firma sul tabellino. Si tratta di Andreas Pereira, andato a un passo dalla rete dopo esser stato ipnotizzato da Cordaz. Proprio il brasiliano è al centro delle valutazioni della società in vista del futuro. A undici giornate dalla fine del campionato, infatti, è il momento giusto per la dirigenza per iniziare a pensare al prossimo campionato, a conferme, rinnovi e nuovi innesti.

OBIETTIVI CONDIVISI - A proposito del calciatore di proprietà del Manchester United, la sua permanenza nella Capitale sembra essere un obiettivo della società, anche se a una cifra inferiore rispetto a quella pattutita per il riscatto (intorno ai 25 milioni). E la volontà del club pare essere condivisa con quella del calciatore stesso, pronto anche a percepire uno stipendio inferiore rispetto a quello che lo United sarebbe pronto a offrirgli in caso di ritorno in Inghilterra. Andreas ha voluto la Lazio fin dall'inizio, tanto da preferirla al Napoli nel momento in cui fu chiamato a scegliere la squadra dove approdare in prestito dopo aver salutato lo United.

QUESTIONE DI FIDUCIA - La Lazio, e in particolar modo il ds Igli Tare, crede molto in Pereira e nelle sue potenzialità, al punto da volere un maggior coinvolgimento del brasiliano da parte di Simone Inzaghi. Il tecnico ha scelto di mandarlo in campo quasi mai da titolare, più spesso a fine gara, per un totale di 562' trascorsi sul terreno di gioco. Rendimento ben lontano dalle aspettative del calciatore, che sperava in maggior spazio all'interno della formazione capitolina. La volontà comune sembra dunque quella di far proseguire il matrimonio, anche se le corteggiatrici non mancano: oltre al Napoli, che aveva messo gli occhi su di lui già prima dell'approdo in biancoceleste, le sue doti non sarebbero passate inosservate agli occhi degli osservatori dell'Atalanta, che avrebbero spinto la dirigenza ad appuntare il suo nome sul taccuino. Nonostante i pochi minuti in campo, il classe '96 rimane un calciatore ambito: il futuro è tutto (ancora) da scrivere.

