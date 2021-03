Lazio - Torino, avv. Afeltra: "Da verificare se provvedimento Asl sia legittimo"

Il caso di Lazio - Torino tiene banco dopo la pronuncia di ieri del giudice sportivo Mastrandrea. Ai microfoni di TMW Radio ha parlato l'avvocato Afeltra: "Già all'interno del provvedimento del dott. Mastrandrea, quando si indica la causa di forza maggiore si fa riferimento al precedente di Juventus-Napoli. Leggendo bene questo riferimento è sicuramente fatto bene, ma non significa che Lazio-Torino debba essere per forza sovrapponibile a Juventus-Napoli, soprattutto in relazione alla causa si forza maggiore. Il collegio di garanzia del Coni ha affermato che la sentenza della corte di appello non era suscettibile di conferma, perché il procedimento tecnico era stato trasformato in procedimento disciplinare. Mastrandrea ha affermato che la Asl ha impedito al Torino di raggiungere Roma e su questo non c'è niente da dire, ma a monte va verificato se il provvedimento della Asl sia legittimo, oppure se ci sia un eccesso di potere per difetto di motivazione. Mi riferisco all’aumento di un giorno rispetto al normale periodo di isolamento di sette giorni. Se si impugnasse questo provvedimento davanti al Tar e il Tar dovesse ritenere illegittima la determinazione Asl di prorogare di un giorno l'isolamento, il provvedimento viene meno ex tunc e quindi si potrebbe omologare la gara con il 3-0 a tavolino. Lotito saprà bene insieme ai suoi bravissimi legali cosa fare. Se la Lazio dovesse decidere di impugnare quel provvedimento della Asl e chiedesse al Tar la sospensiva e arrivasse la sospensione dell'efficacia allora bisognerebbe aspettare i successivi gradi di giudizio rimandando ulteriormente la gara".

