© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per mister Runjaic che, in occasione della gara contro la Lazio in programma sabato 24 agosto, dovrà fare a meno non solo di Alexis Sanchez (lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra) ma anche di Damian Pizarro, entrambi fermi ai box e quindi indisponibili per la gara.