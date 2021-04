UEFA, il presidente Ceferin riaccoglie il City: "Ha dimostrato grande intelligenza"

La partecipazione del Manchester City in Superlega è durata meno di 48 ore. Il club inglese ha infatti comunicato in via ufficiale di aver fatto partire le pratiche per uscire dalla nuova competizione. Per tutta risposta sono arrivate le dichiarazioni del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin: "Sono lieto di dare il bentornato al Manchester City nella famiglia del calcio europeo. Hanno mostrato grande intelligenza. Il City è una vera risorsa per il gioco e sono felice di lavorare con loro per un futuro migliore".

