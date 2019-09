UEFA, riforma Nations League. Scelte le sedi delle prossime finali europee

La Nations League cambia look. Il neo torneo per le nazionali crescerà, il successo della prima edizione ha convinto. I ricavi hanno raggiunto i 500 milioni di euro, una cifra importante. Ieri l’esecutivo Uefa ha approvato la riforma: dall’edizione 2020-21 la Nations League prenderà le sembianze di un piccolo Europeo. La Serie A passerà dalle 12 alle 16 squadre, rimarranno i 4 gruppi della prima edizione ma questa volta con 4 squadre invece che 3. Alla ‘Final Tour’ passerà sempre la prima classificata. Previste 6 partite di andata e ritorno nel gruppo, piuttosto che 4. Diranno addio le amichevoli tra settembre e novembre 2020. Chi vi parteciperà? Per la Nations League 2020-21 saranno ripescate le 4 retrocesse della prima edizione: Germania, Croazia, Polonia e Islanda. Queste si aggiungeranno a Portogallo, Olanda, Inghilterra e Svizzera che sono le finaliste. Poi le seconde: Italia, Francia, Belgio, Spagna. Infine le promosse dalla B: Svezia, Bosnia, Ucraina e Danimarca. Anche la Serie B e la Serie C saranno da 16 compagini, mentre la D da 7. Il 3 marzo del 2020 si terrà il sorteggio ad Amsterdam.

FINALI EUROPEE - Il presidente della Uefa Ceferin ha annunciato poi i luoghi in cui si terranno le prossime finali di Champions League. Nel 2021 si giocherà a San Pietroburgo, in Russia; nel 2022 sarà la volta dell’Arena di Monaco in Germania; Infine, nel 2023, sarà il Wembley di Londra ad ospitare la finale. Per quanto riguardo l’Europa League, nel 2022 la finale avrà luogo a Siviglia, mentre quella della Supercoppa a Belfast in Irlanda.

TERZA COPPA E NUOVI ORARI - Dal 2021 un altro torneo si aggiungerà alla Champions League e all’Europa League: l’Europa Conference League. Le coppe subiranno inoltre modifiche negli orari: dal 2021 non si giocherà più alle 18:55, ma alle 18:45 e alle 21.

