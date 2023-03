UFFICIALE - Adebayor annuncia l'addio al calcio - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emmanuel Adebayor ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. A 39 anni l'attaccante togolese ha annunciato la sua scelta tramite il proprio profilo Instagram: "La mia carriera di calciatore è stata un grandissimo viaggio. Grazie a tutti i tifosi che ci sono stati lungo la strada. Sono grato per tutto ed emozionato per quello che verrà". Nato nel 1984, Adebayor è stato indiscutibilmente il più grande giocatore togolese di sempre. Ha vissuto il suo periodo di massima forma all'Arsenal, ma ha militato anche in tanti altri club importanti europei come Monaco, Metz, Manchester City, Tottenham, Crystal Palace e Real Madrid. Il suo unico trofeo vinto in carriera è la Copa del Rey col Real Madrid. Nel 2008 ha vinto il Pallone d'Oro africano e ha condotto la nazionale togolese a una storica partecipazione al Mondiale in Germania nel 2006. Una carriera di tutto rispetto che si conclude con 221 gol messi a segno con squadre di club e 32 con sua nazionale.