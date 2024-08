UFFICIALE - Bellanova è un giocatore dell'Atalanta: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

Raoul Bellanova è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Atalanta, si attendeva solo l'ufficialità arrivata proprio nell'ultima ora. A darne notizia è stato il club bergamasco con una nota: "Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Torino FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raoul Bellanova, 24enne laterale milanese. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso bentornato a Raoul, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia nerazzurra”.

Poi, anche il saluto del Torino via social: “Tutto il Torino ringrazia Raoul per il contributo offerto nella sua esperienza in granata e lo saluta augurandogli il meglio per il proseguimento della sua carriera”.

