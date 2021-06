UFFICIALE - Buffon torna al Parma: l'annuncio dei ducali in stile Superman - VD

Mancava solamente l'annuncio, arrivato proprio pochi minuti fa. Gianluigi Buffon torna a vestire la maglia del Parma, squadra nella quale ha esordito in Serie A, a soli 17 anni nel 1995. L'annuncio dei ducali non si è fatto attendere, ed è arrivato attraverso un video in stile "Superman Returns", film che celebra il ritorno appunto del noto supereroe dei fumetti.