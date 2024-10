UFFICIALE | Genoa, ecco Balotelli: "Sono carico, voglio iniziare!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Adesso è ufficiale: Mario Balotelli è un nuovo calciatore del Genoa. Il calciatore questa mattina ha svolto le visite mediche di rito e nel pomeriggio il club ha comunicato la notizia con un post social.

Balo intanto è pronto per iniziare la sua nuova avvantura in rossoblù come dimostrano le parole rilasciate dopo le visite mediche: "Sono carico, sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominiciare. Se ho il fuoco dentro come detto da Gila? Lo vedrete dai. Un saluto ai tifosi, ci vediamo allo stadio. Speriamo in bene, darò tutto me stesso. Quando sarò pronto? Spero presto".