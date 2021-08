UFFICIALE – Juventus, Kean è di nuovo un calciatore bianconero: il comunicato – FOTO

È ufficiale, Moise Kean è di nuovo un calciatore bianconero. L’attaccante italo-ivoriano cresciuto nelle giovanili della Juventus è stato ceduto nel 2019 all’Everton. Nella scorsa stagione è stato mandato in prestito al Psg e ora è tornato in Serie A, in prestito fino al 2023 alla Juventus. Il club bianconero ha dato notizia tramite i canali ufficiali della società.

COMUNICATO – “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Everton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di € 7,0 milioni, di cui € 3,0 per la stagione sportiva 2021/2022 e € 4,0 milioni per la stagione sportiva 2022/2023. L’accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 28,0 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a € 3,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”.

✍️ UFFICIALE | Moise Kean è di nuovo bianconero! #WelcomeBackMoise — JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2021

