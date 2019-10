UFFICIALE - Stoccarda, l'ex Lazio Hitzlsperger nuovo CEO del club

Lo Stoccarda con un conferenza stampa ha annunciato il nuovo CEO. A sorpresa c'è un pizzico di Lazio nella decisione del club tedesco. La carica infatti è stata assunta da Thomas Hitzlsperger, calciatore biancoceleste tra il gennaio e il maggio 2010. In realtà si tratta di una promozione per l'ex centrocampista, che già ricopriva il ruolo di direttore sportivo del club in cui ha militato per 5 anni in carriera.

