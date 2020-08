Una Lazio sempre più Reds: Reina è il quarto ex Liverpool in rosa

La tifoseria calorosissima, il gioco verticale e l’allenatore carismatico sono solo alcuni punti in comune tra Lazio e Liverpool. L’arrivo di Pepe Reina in biancoceleste sottolinea ancor di più il parallelismo tra queste due squadre. In rosa, la Lazio ha ben quattro calciatori che in passato hanno giocato ad Anfield Road.

PEPE REINA - L’ultimo arrivato è proprio il portiere spagnolo che ha vestito per ben 8 anni la maglia dei Reds prima di trasferirsi al Napoli. Pepe ha disputato 394 partite ufficiali con il Liverpool vincendo anche 1 Coppa di Lega, 1 Coppa inglese, 1 Supercoppa inglese e 1 Supercoppa europea. L’ex portiere del Milan è pronto a mettere tutta la sua esperienza al servizio di Simone Inzaghi.

LUIS ALBERTO - Anche il centrocampista spagnolo ha vestito questa storica maglia inglese disputando però solo 12 gare. Da quando gioca con l’aquila sul petto, Luis è divenuto uno dei centrocampisti più dominanti d’Europa con una semplicità disarmante nel mandare in gol i propri compagni. 16 assist solo in questa stagione, forse qualcuno dalle parti di Liverpool si starà mangiando le mani.

LUCAS LEIVA - Chi ha militato per più tempo ad Anfield è Lucas Leiva, passato alla Lazio nell’estate del 2017 e divenuto il mediano ideale per Inzaghi. Dal 2007 al 2017, il centrocampista brasiliano ha totalizzato 346 partite con il rosso addosso mettendo a segno 7 reti. Fare gol non è mai stato il suo compito e lo ha dimostrato anche a Roma dove è diventato un perno fondamentale della mediana biancoceleste. Uno che in campo non si vede ma si sente e che adesso fa invidia a molti top club.

BOBBY ADEKANYE - L’attaccante olandese nato in Nigeria è passato solo per il settore giovanile del Liverpool che l’estate scorsa lo ha ceduto al club di Lotito. Nonostante fosse la quarta scelta nell’attacco di Inzaghi, Adekanye si è fatto trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa dimostrando di essere un vero professionista.

DUE SOCIETÀ CON UN OTTIMO RAPPORTO - Era poco più di due anni fa quando il Liverpool, in vista della semifinale di Champions League contro la Roma, si allenò al centro sportivo di Formello. Bel gesto della società biancoceleste che consentì ai Reds di preparare la gara all’interno delle proprie strutture. A consolidare l’ottimo rapporto tra i due club, ci pensò un tifoso della Lazio che, nel 2018, regalò al tecnico Klopp la maglia biancoceleste con tanto di nome e numero 1 sulla schiena. Un bell’omaggio per un allenatore che stima molto il club capitolino. Lo ha detto proprio lui in un’intervista per Rai Sport di inizio anno. Alla domanda “Chi vince lo Scudetto?”, il tecnico tedesco rispose: “La Lazio. Ha Lucas Leiva che ha giocato qui nel Liverpool, e Immobile che è stato un mio giocatore (al Borussia Dortmund, ndr). Io tifo per loro”.