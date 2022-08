Valencia, Gattuso sul mercato: "Economicamente siamo limitati, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

In casa Lazio sono diversi i giocatori inseriti nella lista dei partenti ancora in cerca di una sistemazione, tra questi c'è anche Hysaj. L'albanese ha suscitato l'interesse del Valencia, ma di concreto fondamentalmente non c'è stato nulla. La società biancoceleste è in attesa di capire come evolverà la situazione, anche perché il suo addio consentirebbe l'arrivo di un terzino. Nel frattempo dalla Spagna giungono voci di un mercato bloccato, lo ha confermato direttamente Gennaro Gattuso allenatore del club spagnolo nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Economicamente siamo limitati, ma a entusiasmo e voglia di lavorare non ci batte nessuno".

