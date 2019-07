Vavro, l'ag: "L'ha seguito anche la Roma, ma lui voleva solo la Lazio"

Una conferenza stampa in cui svuotare il sacco: l'agenzia di Denis Vavro ha organizzato un incontro con la stampa in Slovacchia in cui il difensore ha spiegato punto per punto la sua decisione di sposare la Lazio. Una scelta su cui non ha mai avuto dubbi, come ha spiegato anche il suo procuratore ai margini dell'evento: "Diversi club erano interessati a Denis, io mi sono incontrato per la prima volta con la Lazio tre mesi fa. Ho capito subito che sarebbe stato il club ideale per lui, Tare lo conosceva già dai tempi dello Zilina. Ci eravamo lasciati con la promessa di portarlo a Roma. Sono stato anche in Inghilterra, poi c’era l’Atalanta che giocherà la Champions League, la Roma l’aveva seguito in cinque-sei partite. Ma il nostro interesse maggiore era rivolto alla Lazio”, ha dichiarato Martin Petras.

