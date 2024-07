Venezia, Di Francesco: "Squadra incompleta. Modulo? Stiamo usando..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Direttamente dal ritiro del Venezia a Falcade, Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di SkySport delle prime settimane di lavoro con la sua nuova squadra, che farà l'esordio in Serie A con la Lazio all'Olimpico, e sul mercato. Le sue considerazioni: "In questo momento, la squadra è incompleta. Certi tipi di lavoro andranno rifatti, ma il fatto che chi rimarrà avrà già certe conoscenze aiuterà a trasmetterle ai nuovi arrivati. Sto facendo valutazioni sui ragazzi che ho a disposizione. Credo che 4-5 giocatori serviranno sicuramente, giocatori che conoscono questa categoria, ma anche giovani bravi che hanno qualità. Penso sia fondamentale avere coppie di giocatori. In mezzo al campo manca qualche giocatore con certe caratteristiche ed esperienza".

"Sugli esterni stiamo usando un 3-4-2-1 o 3-4-1-2. Davanti siamo invece già un po' più completi. Sui laterali invece abbiamo poche soluzioni. Insomma, andremo sia sugli esterni che sui difensori. C'è da lavorare".

