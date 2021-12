Venezia, Zanetti: "Lazio forte anche senza Immobile, dalla nostra abbiamo la forza del gruppo"

Sfida importante quella di domani che vedrà la Lazio impegnata nell'ultima gara dell'anno contro il Venezia nel match in programma alle 16:30 allo stadio Penzo. Come di consueto il tecnico dei veneti Paolo Zanetti è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia: "La Lazio perde qualcosa con le assenze di Hysaj e Immobile perché parliamo di un centravanti che fa gol a raffica, ha però un attacco tale da sopperire a queste assenze, la Lazio lavora bene di collettivo, quindi di principio non è collegata a un giocatore solo. Di fronte abbiamo una partita dura, difficile, una squadra che è fortissima e ha avuto due giorni in più di recupero. Abbiamo dovuto preparare la gara in poco più di mezz'ora di allenamento. Dovremo tirare fuori tutto ciò che abbiamo".

"La Lazio fa tanti gol, se ha un difetto è che talvolta concede qualcosa, dovremo essere bravi a costruirci le occasioni e a essere cinici come nell'ultimo periodo, abbiamo alzato il nostro rendimento da questo punto di vista. La Lazio è più forte di noi, ma avremo la forza del gruppo e del nostro tifo, sarà la nostra arma in più per colmare il gap".

Immobile, la sfortuna non finisce: positivo al Covid, altro stop

Ulivieri: "Salernitana? Speriamo nel miracolo. Nessuna deroga, ci sono delle regole"

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 21/12