Ventuno anni senza Battisti, la Lazio lo ricorda: "Nelle nostre voci e nei nostri cuori"

Ci ritorna in mente oggi, a 21 anni dalla sua scomparsa, Lucio Battisti. In realtà, ci ritorna in mente molto più spesso: ad esempio quando al termine di ogni sfida, le sue note commuovono tutto lo stadio Olimpico. Oggi però è un giorno particolare, perché ricorre la data della scomparsa di uno dei più grandi e rivoluzionari cantanti della storia italiana. Sono trascorsi 21 anni da quel 9 settembre ma, attraverso le sue canzoni, Battisti resterà "Nelle nostre voci e nei nostri cuori. Per sempre". Questo è il messaggio che la Lazio ha voluto mandare per ricordare uno dei più grandi musicisti di sempre.

