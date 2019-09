Lazio, Canigiani: "Quasi 20 mila abbonati. Meglio evitare gli ultimi giorni..."

I tifosi della Lazio hanno ancora undici giorni a disposizione per sottoscrivere un abbonamento delle partite casalinghe della stagione 2019/20. A fare il punto della situazione è intervenuto il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Abbiamo superato la soglia dei 19.700 abbonati, stiamo procedendo verso i 19.800. Speriamo di raggiungere presto le 20.000, obiettivo che ci eravamo posti per arrivare almeno al numero di abbonamenti che avevamo lo scorso anno. La vendita per sottoscrivere la tessera è aperta fino al 20 settembre, ma consiglio, a chi è interessato, di abbonarsi prima perché durante gli ultimi giorni la vendita degli abbonamenti si sovrapporrà con la vendita della partita contro il Parma".

Lazio, Immobile: "Lotteremo per il quarto posto"

Formello, domani la ripresa

TORNA ALLA HOMEPAGE