Lazio, domani la ripresa degli allenamenti: Inzaghi pensa alle prossime mosse

LA LAZIO TORNA IN CAMPO - Dopo l'amichevole di sabato contro la Primavera, Inzaghi ha concesso 48 ore di riposo ai suoi. Un modo per recuperare le energie e tornare in campo con il piglio giusto. Esattamente domani, quando la squadra si ritroverà a Formello per iniziare a preparare la sfida in programma il 15 settembre contro la Spal. Solamente mercoledì, però, il mister piacentino potrà disporre di tutti i suoi effettivi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, da sottolineare il recupero completato da parte di Leiva e Caicedo, che prima di Genova avevano accusato qualche problema fisico. Ci sarà modo per fare un turnover che permetta a tutti di esprimersi e dosare le energie. Dopo il match di Ferrara, infatti, sarà la volta dell'esordio in Europa League contro il Cluj. C'è chi scalda i motori, come Vavro: il nuovo acquisto è partito dalla panchina nelle prime due di campionato. Settembre sarà un mese impegnativo, Inzaghi avrà modo di sperimentare la solidità della sua rosa. In questa settimana si è lavorato sulla forza, la Lazio deve essere pronta a dare tutto per non rimanere indietro e raggiungere gli obiettivi prefissati.

