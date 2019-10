Ventura parla del suo rapporto con Lotito: “C'è stima reciproca”

Non è stata una scelta facile, quella di Claudio Lotito. La Salernitana aveva bisogno di una rifondazione, a piccoli passi e puntando sui giovani, e per farlo il patron della Lazio ha deciso di affidarsi a Gian Piero Ventura. Allenatore di grande esperienza e con un'ottima carriera alle spalle, macchiata però dalla mancata qualificazione al Mondiale come ct dell'Italia: “Se non ci fosse stata la Spagna ci saremmo qualificati con due mesi di anticipo”, ha detto il tecnico a Radio Anch'io Sport. Dopo il capitolo nazionale, Ventura ha anche parlato del suo rapporto con il presidente biancoceleste: “Con Lotito c'è stima reciproca. È una persona estremamente intelligente. Lui e Mezzaroma mi hanno detto che c'era da ricostruire e quindi sono tornato sul campo di calcio, la mia vita. C'è la voglia di fare qualcosa di duraturo per Salerno” - anche grazie ai tanti giocatori in prestito dalla Lazio - “Credo che quando si riparte da zero, perché da zero siamo ripartiti, bisogna avere un attimo di pazienza. I grandi traguardi si raggiungono tramite il lavoro, e noi abbiamo la fortuna di allenare un gruppo di giovani che ha un entusiasmo incredibile", chiude il mister granata.

