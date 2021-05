Verona, Juric è una furia contro Sky: "Portatemi rispetto!" e lascia la diretta...

Nervi tesi in casa Verona nonostante la squadra di Juric abbia sancito con il pareggio il mancato approdo del Napoli di Gattuso in Champions. Arrivato ai microfoni di Sky Sport il tecnico degli scaligeri alla prima domanda dell'inviato Massimiliano Ugolini su un Verona diverso rispetto alle ultime uscite Juric è andato su tutte le furie: "Questa è subito una grande cagata, tu devi portare rispetto. Mi sembra una mancanza di rispetto. La squadra ha sempre dato il massimo, questo comportamento in Italia è inaccettabile", e con queste parole ha lasciato la diretta.

