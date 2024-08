Verona, Lazovic: "Con Baroni fatto un miracolo". E su Noslin...

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista ai microfoni di TvPlay per Darko Lazovic, calciatore del Verona. Tra i tanti temi toccati, il serbo ha parlato anche dell'ultima stagione vissuta con Marco Baroni in panchina, attuale allenatore della Lazio. Queste le sue parole: "Nessuno credeva in noi e nella nostra salvezza l'anno scorso. A gennaio sono andati via tanti giocatori, noi siamo stati bravi insieme a quelli che sono arrivati che hanno dimostrato di poter giocare in Serie A. Noslin sicuramente è stata la rivelazione della seconda parte di stagione. Baroni? È stato molto importante, tutti i giocatori hanno creduto in lui. È stato bravo a non mollare e a pensare sempre alla salvezza. Zaccagni? Con lui prima al Verona mi trovavo molto bene, ora sta facendo una buona carriera".