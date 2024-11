Viviano: "Roma superiore alla Lazio per valore tecnico. Su Guendouzi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in diretta su Tv Play, Emiliano Viviano ha messo a confronto la rosa della Roma con quella della Lazio, soffermandosi unicamente sul valore dei singoli. Ecco le sue parole: "Io penso che i giocatori della Roma siano più forti di quelli della Lazio. Guendouzi giocherebbe titolare nella Roma, ma solo perché si sposa bene con il calcio di Juric e lo stesso vale per Rovella. Guendouzi gioca da 10 anni ma i numeri sono sempre quelli, non ha iniziato ieri. Per me è un buon giocatore e rende bene in questo sistema in cui ha meno compiti, perché è disordinato. Ci facciamo troppo trasportare da quanto abbiamo visto in queste 10 partite; Vi ricordate Cristante con Gasperini cosa ha fatto? Poi ovviamente ad oggi prendo anche io Rovella rispetto a lui, però io parlo di valore generale".