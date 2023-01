Volti Coperti, disponibile su Prime il docufilm su Fabrizio Toffolo e gli Irriducibili

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È uscito lo scorso 27 dicembre il docufilm Volti Coperti – Storia di un Ultras. Il regista, Stefano Calvagna, racconta la vita di uno degli storici capi degli Irriducibili, Fabrizio Toffolo. Uno spaccato che parte dagli anni 70′ fino ad arrivare alla Lazio di Cragnotti. Calvagna ha descritto quest’opera sulle pagine ufficiali del sito di Sky. “Frequentavo insieme a Fabrizio Toffolo la Curva Nord dagli anni Ottanta, siamo stati insieme nello stesso gruppo, Irriducibili; poi, per diverso tempo, non ci siamo più visti e ci siamo rincontrati, quando mi ha proposto di realizzare questo docufilm che già aveva provato a mettere in piedi con altre persone che, purtroppo, però, non hanno portato a compimento il lavoro. Si trattava di un’intervista all’interno di un teatro, mentre io ho tentato di portare avanti tramite la sua vicenda la mia idea di cinema, cercando di mettere in strada Fabrizio e ricorrendo anche al piano sequenza”. Il docufilm è disponibile su Prime Video.