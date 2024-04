Women, Grassadonia: "La Lazio ha una chance importante. Col Tavagnacco..."

Domani, alle 12, al Fersini la Lazio Women ospiterà il Tavagnacco, la sfida sarà valida per la venticinquesima giornata di Serie B Femminile. Ai microfoni ufficiali del club, per presentare la gara, è intervenuto il tecnico Gianluca Grassadonia. Queste le sue parole: "Che Lazio servirà contro il Tavagnacco? Una Lazio seria, come è sempre stata, consapevole che sarà un’altra partita molto importante. Dobbiamo farci trovare pronti, senza farci condizionare dalla classifica. Incontriamo una squadra che ha fermato la Ternana fuori casa e quindi una gara impegnativa e molto seria. Quanto è importante giocare in casa? Molto, perché siamo nel nostro campo e ci sono tanti tifosi appassionati che ci seguono e spingono. Non vediamo l’ora”.

“Differenza reti? Al di là del discorso, a oggi la Lazio ha una chance importante. Lo sappiamo e siamo consapevoli e responsabili di questo, l’ennesima finale e dobbiamo essere bravi a spingere l’acceleratore fino in fondo. Questa gara vale tre punti, dobbiamo pensare al nostro percorso quello che dico sempre alle ragazze, senza perdere energie sui risultati degli altri campi. Dobbiamo fare il nostro dovere. Le ragazze domenica scorsa hanno vinto una partita veramente importante e difficile, anche soffrendo. Domenica ci sarà tanto da fare, va affrontata come se fosse la prima in classifica”.

“Giocare alle 12 col caldo, ci intimorisce? Assolutamente no, ce l’hanno chiesto e abbiamo dato disponibilità come tante volte. Pensiamo a lavorare sul campo, farà caldo per noi e per loro. È una gara che va giocata e soprattutto vinta”.

