WOMEN | Juve - Lazio, Eriksen: "Possiamo giocarcela, abbiamo dimostrato che..."

Louise Eriksen, in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juventus, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club per raccontare le sensazioni d'avvicinamento al calcio d'inizio. Le parole della biancoceleste: "Sarà un partita difficile, siamo sotto 3 a 1ma dobbiamo scendere in campo e dare tutto. Dobbiamo fare un gol e po tutto può succedere. Sarà una partita emozionante. Dobbiamo scendere in campo e fare il nostro gioco, abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela contro di loro visto che ci hanno segnato due gol negli ultimi cinque minuti. Dobbiamo segnare un gol e dimostrare che possiamo giocarcela alla pari. Dobbiamo fare attenzione e rimanere concentrate tutta la partita, fare attenzione a tutte le situazioni specialmente negli ultimi minuti di gioco".

"Gioco dove l'allenatore mi chiede, voglio aiutare la squadra quindi se mi mette in campo cerco di dare il massimo. Se vuole che giochi in un'altra posizione, lo faccio. Voglio aiutare la squadra in tutto".

