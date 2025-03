WOMEN | Lazio, al Fersini passa il Como: come cambia la classifica

Dopo due vittorie consecutive per la Lazio Women è arrivata la prima sconfitta in questa seconda fase di campionato per la poule salvezza. Al Fersini è passato il Como per 2 a 0. Picchi e Del Estal hanno regalato la vittoria alle lariane, tre punti preziosissimi che hanno consentito alla formazione di Sottili di sorpassare le biancocelesti e piazzarsi al primo posto in classifica con 26 punti.

Una battuta d’arresto importante per le capitoline a cui bastava un punto per avere la certezza matematica della salvezza. Nonostante il risultato però, restano comunque in corsa per l’obiettivo. La vetta nel girone è distante appena 2 punti e ci sono altre gare a disposizione per recuperare terreno.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE