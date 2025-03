WOMEN | Lazio, Fedeli: "Siamo tutti sotto esame, la società..."

In vista della partita col Como, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato Fedeli, vice di Grassadonia, che sarà presente domani in panchina al posto del tecnico squalificato per due giornate dopo la sfida col Napoli. Le considerazioni: “Col Napoli non era una partita semplice, siamo soddisfatti di come abbiamo affrontato la partita e dobbiamo continuare con questa striscia positiva. Manca un punto per la certezza matematica per la salvezza, dobbiamo continuare a spingere perché non dobbiamo fermarci alla salvezza ma dobbiamo lottare domenica dopo domenica. Il Como è una squadra molto fisica che sa quello che vuole, al di là dei moduli sono importanti i nostri principi. Chi sarà più pronta scenderà in campo. Continuiamo il nostro percorso, la società è vigile e ambiziosa su questo. Dobbiamo allenarci in modo ottimale come stiamo facendo e a mettere tutto in campo, a fine campionato raccoglieremo quanto abbiamo fatto”.

“È un esame per tutti, tutti dobbiamo dimostrare di dimostrarci questa maglia e di poter rimanere in questa società che è ambiziosa e punta a restare in Serie A e alzare l’asticella. Tutti sul chi va là, pronti a spingere giorno dopo giorno”.

