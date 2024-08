WOMEN | Lazio-Roma, è il 'Matchday': il club ricorda l'appuntamento - FOTO

Dopo una lunghissima attesa è finalmente arrivato il momento. La Lazio Women di Grassadonia è pronta a fare il suo debutto in Serie A, le biancocelesti sono in trepidazione e le parole di Eriksen alla vigilia lo hanno confermato. Il calcio d'inizio del derby è alle 21:05, l'appuntamento è al Fersini di Formello. La società, per l'occasione, ha voluto ricordarlo sui social con il post del 'Matchday' ribadendo anche la possibilità di acquistare i tagliandi per poter assistere all'incontro.

