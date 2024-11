WOMEN | Roma, prima la Champions e poi la Lazio: il punto sull'infermeria

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della sfida col Lione, valida per la Champions League, il tecnico della Roma è intervenuto in conferenza stampa e parlando ha fatto anche il punto sulle infortunate in vista anche del derby con la Lazio in programma domenica 17. "Dall'infermeria ci dicono che Pilgrmi e Dragoni non ci saranno - ha dichiarato Spugna - Non sono uscite nelle migliori condizioni dalla partita contro la Fiorentina nemmeno Viens e Di Guglielmo, però ci prendiamo questa mattina ancora per capire la possibilità di vederle in panchina. Abbiamo qualche assenza e dobbiamo dare tutte quante una percentuale più alta rispetto alle nostre possibilità perché solo così puoi fare grandi imprese. Giochiamo contro una delle squadre più forti al mondo ed è bello perché si ha la possibilità di affrontare squadre di questo livello".

