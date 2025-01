WOMEN | Serie A, la top 11 della 15ª giornata: presenti tre biancocelesti - FOTO

La Lazio Women è tornata a vincere e lo ha fatto in una gara delicata contro il Napoli, diretta concorrente per la lotta salvezza. Una vittoria che, per le biancocelesti, vale più dei tre punti in palio. Dopo un periodo difficile in cui le prestazioni non sono bastate per portare a casa il risultato, le ragazze di Grassadonia sono riuscite nell'impresa. Una buona prestazione da parte di tutta la squadra, ma c'è qualcuno che si è saputo distinguere come Piemonte, autrice di un gol, Castiello, che ha firmato la doppietta, e Le Bihan. Tutte e tre si sono guadagnate un posto nella top 11 della settimana secondo la Figc.

