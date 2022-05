Zarate, l'ex Lazio pronto a una nuova avventura in Argentina

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Mauro Zarate è pronto a iniziare una nuova avventura. L'ex calciatore di Lazio, Inter e Fiorentina è tornato in patria e dalla prossima stagione indosserà la maglia dell'Atletico Platense. Il calciatore era svincolato dallo scorso marzo, dopo aver rescisso il contratto con la Juventude per "motivi personali".

"Grazie mille a tutti per i messaggi!!! A 35 anni, con la stessa energia di quando a 16 anni ho mosso i primi passi in prima divisione per poi passare attraverso Lazio, Inter, Fiorentina, West Ham, Boca Juniors e ora Platense. Una bella sfida. Si parte!". Questo il messaggio dell'argentino sui social.