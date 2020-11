Zenit - Lazio, anche senza il suo Luis Alberto Patricia esulta: "Grandi!" - FT

Non c'era in campo Luis Alberto ma come gli altri compagni rimasti a casa a causa del Covid ha di certo visto la Lazio battagliare sul campo dello Zenit e strappare un punto importantissimo in chiave qualificazione. Anche la moglie dello spagnolo, Patricia, al termine del match ha esultato sui social: "Forza, grande Lazio!".

Lazio, Caicedo riacciuffa anche lo Zenit: a San Pietroburgo è 1-1

IL TABELLINO di Zenit - Lazio 1-1

