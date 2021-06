Zevi: "Non è impossibile portare la Lazio in un Flaminio ristrutturato"

Il candidato alle primarie del centrosinistra Tobia Zevi è intervenuto ai microfoni di Nsl Radio sulla questione stadi a Roma. Le sue parole sull'ipotesi Flaminio per la Lazio: "Se noi lavoriamo bene non è impossibile portare la Roma in un Olimpico ristrutturato e la Lazio in un Flaminio ristrutturato. La questione Flaminio è davvero molto complessa per gli standard di sicurezza che non sono rispettati. Vanno fatte deroghe. Siamo davvero sicuri che sia complicato fare una deroga sul regolamento urbanistico piuttosto che costruire ex novo in periferia un nuovo stadio? La vicenda Tor di Valle ci dice che è un progetto complicato costruire da zero una struttura".

