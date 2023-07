Calciomercato | Lukaku tradisce l'Inter: accordo a un passo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ha del clamoroso quello che sta succedendo tra l'Inter e Lukaku. Le parole d'amore pronunciate dal belga negli anni passati non trovano concretezza nei fatti. Secondo quanto riporta Sky Sport, quando i neroazzurri erano a un passo dal garantirsi la permanenza dell'attaccante, quest'ultimo è sparito dai radar. Lukaku ha smesso di rispondere alle chiamate, non ha più sentito ne i dirigenti, ne i suoi compagni di squadra, quando mancava solo il suo 'sì' per definire il ritorno.

Il tradimento di Lukaku: apre le porte alla Juve

Ad aggravare ancora di più la situazione sono stati gli sviluppi successivi. Mentre, infatti, il giocatore ignorava l'Inter, ha aperto a un clamoroso trasferimento alla Juventus. I bianconeri avrebbero presentato un'offerta da 37,5 milioni di euro (più 2,5 di bonus) al Chelsea, in una trattativa legata alla cessione di Vlahovic, che andrà concretizzata entro il 4 agosto. Inutile dire che, dopo questi risvolti, l'Inter si è tirata fuori dalla trattativa. A questo è servito il contatto della scorsa notte tra Ausilio, d.s. neroazzurro, e Lukaku: per comunicare la decisione che, nelle prossime ore, verrà spiegata anche ai Blues. La Juve ha ora la strada spianata e prepara la beffa ai suoi acerrimi rivali. Il tradimento di Lukaku può diventare realtà.