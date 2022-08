Cristiano Ronaldo, arriva la risposta di Neville: "Alzati e parla ora!"

Un'estate difficile per Ronaldo, un inizio drastico con il Manchester United, soprattutto dopo la sconfitta per 4-0 contro il Brentford. Una situazione complicata per CR7 che, secondo le indiscrezioni, ha bramato più volte la partenza nel corso di questa estate. Tante polemiche e critiche nel confronto del campiona portoghese che, circa un anno fa, faceva il suo ritorno a Manchester da eroe e leader indiscusso. Polemiche e critiche a cui Ronaldo ha risposto con un post su Instagram inerente il suo futuro, che ha sconvolto Gary Neville, ex bandiera dei Red Devils, il quale ha si è sfogato sul suo profilo Twitter dicendo:

"Perché il più grande giocatore di tutti i tempi (secondo me) deve aspettare due settimane per dire la verità ai tifosi del Manchester United? Alzati ora e parla. Il club è in crisi e ha bisogno di un leader che lo guidi. E’ l'unico che può afferrare questa situazione per il bavero".

Why does the greatest player of all time (in my opinion) have to wait two weeks to tell Manchester United fans the truth? Stand up now and speak. The club is in crisis and it needs leaders to lead. He’s the only one who can grab this situation by the scruff of the neck!