Cristiano Ronaldo e Buffon in visita a sorpresa a Roma da due bambini albanesi scampati al terremoto

Una piccola, grande storia di speranza da raccontare nella tragedia del terremoto che ha colpito l'Albania pochi giorni fa. Aureli e Alesio sono due bambini di Thumane che sono sopravvissuti miracolosamente al crollo del loro palazzo, gettandosi uno dal terzo e l'altro dal quinto piano. Il Primo Ministro albanese Edi Rama ha voluto fare una sorpresa ai due bambini dopo esserli andati in ospedale e li ha portati con sé a Roma, dove sta alloggiando anche la Juventus in vista della partita di domani sera contro la Lazio. Ed ecco la sorpresa: a trovare i due bambini sono andati nientemeno che Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon, che hanno portato loro anche delle maglie e un gagliardetto bianconero. "In ospedale ho chiesto, ma come hai fatto? E lui mi ha risposto io amo Cristiano Ronaldo, ho volato", così Edi Rama nel raccontare ai due campioni juventini la storia dei due bambini eroi. Juventus - Lazio è diventata dunque anche un'occasione per portare un po' di gioia nella vita di questi bambini.