Frosinone, un regalo dalla Ledesma Academy: ecco Alessandro Pozzi

Chi lo ha detto che per mettersi in mostra nel calcio bisogna per forza giocare in club professionistici? Da anni le squadre provinciali e regionali si sono rivelate fucina di giovani talenti e tra queste c'è la Ledesma Academy. La società fondata dall'ex capitano della Lazio, con sede a Roma, (Vicolo del Casale Rocchi, 62) in questi mesi ha dimostrato di saper sfornare calciatori pronti per club di alto livello e l'esempio più eclatante è Alessandro Pozzi. Ala destra, classe 2003, dotata di grande velocità e ottima tecnica, si è messo in mostra nella Ledesma Academy, tanto da meritarsi la chiamata del Frosinone Primavera. Nelle ultime partite la squadra gialloblu ha palesato l'intenzione di puntare su di lui, inserendolo nelle sfide contro Napoli e Bologna. Il club ciociaro, quarto in classifica da neopromosso, ha rafforzato il suo organico con un ragazzo dall'ottima prospettiva, che sta ripagando sul campo la fiducia dimostrata: contribuendo al gol vittoria contro i partenopei e prendendo a parte al 3-0 contro i falsinei, ma soprattutto dimostrandosi in grado di sapersi adattare rapidamente ai ritmi della squadra. Un ragazzo che, al contrario di molti altri, è stato in grado di mettersi in mostra in una società come la Ledesma Academy, probabilmente meno blasonata, ma che offre ai propri giocatori l'opportunità di farsi notare dai top club e di imbeccare la strada verso il successo calcistico.